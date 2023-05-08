أحرز لاعبون كويتيون مشاركون في بطولة نادي أبوظبي للقتال (أيه دي سي سي) العالمية المفتوحة للعبة الجوجيتسو (أحد أنماط الفنون القتالية اليابانية) 14 ميدالية ذهبية.



وتوج البرازيلي ماتيوس اكزافيير بالجائزة الكبرى والميدالية الذهبية للبطولة التي اختتمت أول من امس وذلك في فئة الوزن المفتوح تلاه مواطناه كليمير هيبريت وتياغوماسكيرانيس في المركزين الثاني والثالث.



وظهر اللاعبون الكويتيون في منافسات البطولة التي أقيمت في الكويت للمرة الأولى بمستويات متميزة في فئات المتبدئين والمتوسط والمحترفين وسط مشاركة واسعة لمصنفين عالميين.



وفي الفئة الأولى (المبتدئين) حقق مشعل المنصوري ذهبية 65 كيلوغراما ومثلها لمواطنيه جاسم الحاتم (76 كيلوغراما) وخالد العوضي (83 كيلوغراما) وحسين الشواف (91 كيلوغراما) وإبراهيم بورسلي (أعلى من 100 كيلوغرام) ومحمد العوضي (أقل من 100 كيلو «ماستر»).



وفي المستوى المتوسط حصد عبدالرحمن العنزي (ذهبية 65 كيلوغراما) ومثلها لمواطنيه يوسف الخلف (91 كيلوغراما) وإسماعيل دشتي (أقل من 70 كيلو «ماستر») وحمد الظفيري (أقل من 83 كيلوغراما «ماستر»).



وفي فئة المحترفين جاءت الميداليات الذهبية من نصيب علي أشكناني (وزن 76 كيلوغراما) ومحمد علي (83 كيلوغراما وأقل من 83 «ماستر») وعماد السميط (100 كيلو).



وتعتبر منافسات (الوزن المفتوح) الأهم والأقوى في البطولة وجائزتها هي الأعلى من حيث القيمة، إذ تبلغ ثلاثة آلاف دولار.