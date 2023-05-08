

واصلت الكويت تألقها وحضورها القوي على مستوى سباقات الزوارق السريعة العالمية، حيث حقق منتخبنا الوطني المركز الثالث في منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لفئة X CAT للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك، وبالزورق Q8 B17 بقيادة البطل العالمي المخضرم عبداللطيف العماني ومساعده البطل العالمي بدر الدوسري، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في روما بإيطاليا.



وأشاد رئيس وفد المنتخب الوطني ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي بما حققه الفريق في هذا السباق الذي شهد تنافسا مثيرا بمشاركة زوارق تمثل سبع دول أوروبية إلى جانب دولتين خليجيتين، الكويت بالزورق Q8 B17 والإمارات بالزورق «فزاع»، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع أعضاء المنتخب والدعم الذي حظي به من الهيئة العامة للرياضة ومن مجلس إدارة النادي البحري، وما حظي به من اهتمام واسع من الجماهير الكويتية المحبة لرياضة الزوارق السريعة.



وأضاف أن هذا الإنجاز جاء مكملا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق الكويتي في منافسات بطولة العالم لفئة القدرة والتحمل للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في مدينة ملقة الإسبانية خلال الفترة من 21 إلى 23 ابريل الماضي، حيث استطاع الزورق الكويتي (رهيب B17) بقيادة بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي تحقيق لقب الجولة الأولى.