القاهرة - هالة عمران



أعرب رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولي، مشيدا بدور البنك في تمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها في مصر، على مدار العقود الماضية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، أمس الاول، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وحضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط.



وتوجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالشكر إلى فريد بلحاج ووفد البنك الدولي على الجهود التي بذلوها للانتهاء من الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027.



وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء نادر سعد، إن رئيس الوزراء أكد في هذا السياق أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى اللقاءات المختلفة التي يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات، ولفت إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.



من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اعتزاز البنك بعلاقات الشراكة مع مصر، مؤكدا أن إطلاق برنامج الشراكة القطرية مع مصر يعد بمنزلة رسالة لإظهار الدعم والمساندة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وأشاد بدور وزارة التعاون الدولي في التوصل إلى برنامج الشراكة في صورته النهائية.



وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن المقابلة تطرقت إلى تطورات الأزمة الجارية في السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها الدولة في تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان، وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.