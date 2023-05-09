الصميعي: 1200 معلم شاركوا في النسخة الخامسة للمسابقة و500 منهم وصلوا إلى النهائيات



ليلى الشافعي



برعاية وزير التربية والتعليم العالي د.حمد العدواني، كرمت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية الفائزين بجائزة المرحوم عبدالله العلي المطوع الخامسة لحفظ القرآن والخاصة بمعلمي ومعلمات وزارة التربية بالتعاون مع توجيه التربية الإسلامية ودعم مبرة «أهل الكويت» الخيرية.



وقال ممثل راعي الحفل مدير إدارة التقنيات التربوية د.غانم السليماني أن «التربية» حريصة على مد جسور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الشراكة المجتمعية في المجالات التربوية والتعليمية والتي من صورها هذه المسابقة.



وأكد السليماني في كلمته نيابة عن الوزير العدواني، سعي الوزارة إلى تعزيز دور المعلم في رسالته التعليمية والتربوية وحفظ القرآن الذي يعتبر أساس هذه الرسالة، مبينا الحرص على استمرار هذه المسابقة وتحقيق مستوى افضل بها وإشراك عدد أكبر من المعلمين بالتعاون مع مبرة المتميزين والتي تبذل جهدا في الارتقاء في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة.



بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة المبرة يوسف الصميعي محطات المسابقة، كاشفا عن مشاركة 1200 معلم ومعلمة في النسخة الخامسة منها، وصل 500 منهم إلى التصفيات النهائية، إضافة إلى استحداث مسابقة التلاوة بين المشاركين لدعم التنافس.



وذكر الصميعي أن المبرة حريصة على عقد المسابقة سنويا، لاسيما أن حفظ القرآن الكريم ينبغي أن ينتشر ويكون على لسان كل مسلم على هذه الأرض، وخاصة شريحة المعلمين لأنهم قدوة هذا المجتمع، وحينما نركز ونؤكد غرس هذا المفهوم في نفوس المعلمين والمعلمات نسعى لأن يكون القرآن هو المنهاج التربوي الأصيل، فإذا تشرب منه المعلم والمعلمة كان لهم أثر بالغ في توجيه وتربية الأبناء والبنات في مدارسنا.



بدوره، أثنى رئيس ثلث المرحوم عبدالله العلي المطوع، يوسف العتيقي على جهود وزارة التربية ومبرة المتميزين في تنظيم المسابقة للعام الخامس على التوالي والذي شهد زيادة في أعداد المشاركين، ما يدل على اهتمام الوزارة ومعلميها بالمسابقة لدورها الإيجابي في رفع الروح التربوية والمعرفية للمعلمين.