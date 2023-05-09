قالت الحكومة الهندية، إن فهدين من أصل 20 فهدا جلبتها من جنوب القارة الأفريقية لإعادة وجود هذه الحيوانات في الهند نفقا هذا العام، مضيفة أن بقية الفهود بخير لكن المشروع غير المسبوق يواجه تحديات.



ونُقلت الفهود إلى محمية كونو الوطنية وسط الهند في سبتمبر وفبراير في المرحلة الأولى من خطة لإعادة نشر الحيوان الذي اختفى من البلاد منذ 70 عاما.



وأثار نفوق الفهدين مخاوف حول المشروع، وقال عنه بعض نشطاء المدافعين عن البيئة، إنه «مشروع عبثي» يتغاضى عن حقيقة أن الفهود الأفريقية موطنها الأصلي ليس جنوب آسيا.



وتتشابه الفهود الأفريقية مع الفهود الآسيوية المعرضة بشدة لخطر الانقراض والتي تعيش الآن في إيران فقط، لكنهما فصيلان مختلفان.