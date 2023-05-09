دعي البريطانيون للمشاركة في أعمال تطوعية بسائر البلاد أمس، الذي أعلن يوم عطلة رسمية، ليختتم عطلة نهاية أسبوع طويلة شهدت مراسم الاحتفال بتتويج الملك تشالز الثالث.



وبعد يومين من الاحتفالات بدأت السبت بالتتويج في وستمنستر آبي ثم بالاحتفالات الأحد مع آلاف مآدب الغداء بين الجيران وحفل موسيقي كبير، خصص أمس الاثنين للأعمال التطوعية، حيث نظمت مئات الآلاف من الأعمال التطوعية شاركت فيها أكثر من 1500 جمعية.



ولن يشارك الملك تشالز والملكة كاميلا، لكن من المتوقع أن يسهم أفراد آخرون من العائلة المالكة. وسينضم وليام وكايت، على سبيل المثال، إلى الكشافة وشقيق الملك الأمير إدوارد وزوجته صوفي في ريدينغ (غرب لندن) إلى جمعية لتدريب كلاب الإرشاد.