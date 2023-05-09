يبرز لدى شركات الطيران الأميركية التي تعاني نقصا في عدد الطيارين فيما تشهد الحركة الجوية في الولايات المتحدة انتعاشا، توجه إلى تعزيز التنوع في قمرة القيادة، بعدما أهمل هذا الجانب مدة طويلة.



وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الطيارين ومهندسي الطيران من ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة تبلغ 95.7%، فيما تصل إلى 90.8% نسبة الذكور الذين يتولون مناصب مماثلة.



وخلال جلسة للكونغرس عقدت أخيرا، انتقدت رئيسة اتحاد الخطوط الجوية الإقليمية فاي مالاركي بلاك «التنوع المحدود جدا» بين صفوف الطيارين، فيما دعا رئيس جمعية طياري الخطوط الجوية جايسن أمبروسي إلى إصلاح الوضع في ظل النقص الكبير للإناث وللأشخاص المتحدرين من أقليات في قمرة القيادة.