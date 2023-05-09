لإشراك المجتمع نحو تغيير إيجابي لتحقيق القدرة على التحمل والصحة والعافية بشكل عام، تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل «الساير القابضة» ونادي الكويت للدراجات ونادي الكورنيش للدراجات وفيلو، لتسليط الضوء على القيمة الصحية لركوب الدراجات كرياضة وخيار تنقل صحي لمجتمعنا.



وحضر حفل التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة الساير القابضة مبارك الساير وعضو مجلس الإدارة من نادي الدراجات الكويتي عثمان المطيري بحضور مدير العمليات في الساير بينجت كورت شولتز ومدير عام أول شركة الساير لتأجير السيارات منير سلعوس ومدير عام شركة الساير للتميز المؤسسي نهاد الحاج علي ومدير عام في نادي الكورنيش للدراجات بيير مورو والرئيس التنفيذي لشركة فيلو محمد العتيقي وعيسى القبندي من نادي الدراجات الكويتي.



ويحقق التحالف شراكة ذات قيمة مضافة من قبل جميع الأطراف ذات الأدوار المحددة للعبها، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة وحتى يوليو 2023، سيشارك حوالي 30 راكب دراجات محترف مسافة 120 كيلومترا صباح كل يوم جمعة على جسر الشيخ جابر الأحمد، وستتم دعوة عشاق ركوب الدراجات الجدد للانضمام الى تقنيات الركوب وتعلمها وممارستها.



وقال مبارك الساير: انها نقلة نوعية حيث تتناول مثل هذه التحالفات الصحة والثقافة والمجتمعات المحلية، من منظور أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة -الهدف 3 المتمثل في الصحة الجيدة والرفاهية والهدف 17 وهو الشراكة من أجل تحقيق الأهداف، ويسعدنا التعاون مع الخبراء داخليا وخارجيا لمناقشة مجالات وفرص التعاون المحتملة وفي الوقت نفسه اهتمامات المجتمع.



بدوره، ذكر منير سلعوس: سنوفر سيارة بسائق مدرب لضمان سلامة وراحة راكبي الدراجات من أجل قيادة واثقة، وانه أمر بالغ الأهمية توفير سيارة مرافقة لتكون في حالة تأهب على الطريق وفريق تأجير السيارات متحمسون للغاية لتقديمها بناء على تاريخنا المتميز في الخدمة.



من جانبه، قال عثمان المطيري من نادي الدراجات الكويتي إن الفعالية ستكون فرصة لجذب وتدريب وصقل خبراء ركوب الدراجات المحترفين لبناء فرق مؤهلة يمكنها جعل ركوب الدراجات مهنة رياضية، كما انه سيشجع الأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية على ركوب الدراجات واتباع أسلوب حياة أكثر صحة.



من ناحيته، قال بيير مورو من نادي الكورنيش للدراجات: نقوم بإشراك الدراجين المحترفين في التدريب وأدوات الأمان والسلامة العالية، ومن الضروري تجنب أي وفيات على الطريق، ويتم تدريبهم على ما يجب فعله وما يجب تجنبه من أجل رحلة آمنة في كل مرة، ونهدف من هذا التحالف إلى جعل ركوب الدراجات رياضة شعبية.



ومن فيلو متجر الدراجات عالي الجودة لدعم المعدات وقطع الغيار اللازمة أثناء الحملة، بين محمد العتيقي أن ركوب الدراجات هو تمرين منخفض التأثير وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل التوتر، وزيادة قوة العضلات ومرونتها. لذلك، نشجع الجميع على الانضمام إلى الدراجة وركوبها. ومن المتوقع أن تبني هذه الشراكة منصة أوسع تشمل تطوير فريق محترف لراكبي الدراجات، وجذب المشاركين الجدد تجربة الركوب بأسلوب احترافي ومجاني لدفع المجتمع نحو نمط حياة صحي، وضمان سلامة الدراجين على الطرق وربط الأفراد بمعرفة تقنيات ركوب الدراجات المتقدمة، والوعي بالمنتج، ونرحب بالجميع في حملة «اركب دراجتك من اجل الصحة ونمط الحياة النشط» لتجربة تغيير إيجابي.