

يعول مان سيتي المتألق راهنا على هدافه الفتاك إرلينغ هالاند في مهمته الثأرية أمام مضيفه ريال مدريد حامل اللقب في مواجهة نارية مرتقبة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وكان السيتي في طريقه إلى النهائي الموسم الماضي بفوزه 4-3 على أرضه، ثم تقدمه 1-0 في عقر دار الملكي، قبل أن يسجل البرازيلي رودريغو ثنائية في الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي كريم بنزيمة بطاقة النهائي في الوقت الإضافي من ركلة جزاء (3-1)، في طريقه إلى لقب رابع عشر قياسي.



ودفع السيتي ثمنا باهظا لعدم ترجمة الكم الكبير من الفرص التي سنحت له في مباراتي الذهاب والإياب، مفتقدا الهداف الناجع. وبعد أقل من أسبوع، أعلن السيتي انه فاز بسباق ضم النرويجي هالاند من بوروسيا دورتموند، متفوقا خارج الملعب على الفريق الإسباني العريق.



لبى هالاند كل التوقعات حتى الآن، مسجلا 51 هدفا في مختلف المسابقات، في موسمه الأول مع «سيتيزنس».



وبعد تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بنظامه الحالي (البرمييرليغ)، رافعا رصيده إلى 35 محاولة ناجحة، قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا «عندما تمده بالفرص يسجل من كل الوضعيات: ركلات جزاء، عرضيات، تبادلات، مرتدات. بمقدوره القيام بأشياء كثيرة».



وأضاف المدرب الذي خاض مبارزات نارية مع ريال عندما كان مدربا لبرشلونة «لهذا السبب سجل الكثير من الأهداف. أشعر بأنه يريد تسجيل المزيد بسبب ذهنيته».



ورغم إعادة كتابة الأرقام القياسية، عبر هالاند بوضوح عن رغبته في إحراز الألقاب بدلا من الانفراد بأرقام قياسية شخصية.



لكن عقبة ريال في دوري الأبطال تبدو الأكبر له، خصوصا ان الفائز بينهما يلاقي إنتر أو ميلان الإيطاليين اللذين يتواجهان في نصف النهائي الثاني.



لم يخسر السيتي في 20 مباراة ضمن مختلف المسابقات، بينها 10 انتصارات تواليا في الدوري، ويأمل تحقيق نتيجة في ملعب برنابيو قبل استضافة الإياب في ملعبه «الاتحاد»، حيث فاز في كل مبارياته الـ 14 عام 2023.



على الطرف المقابل، خرج البرازيلي رودريغو مجددا إلى الأضواء كمهاجم حاسم في المباريات الكبرى، فبعد ثنائيته الرائعة الموسم الماضي التي قتلت أحلام السيتي ضرب بثنائية مجددا منحت فريقه لقب كأس الملك المحلية أمام أوساسونا. وفي فترة قصيرة أمضاها مع «لوس بلانكوس»، حصد ابن الثانية والعشرين كل الألقاب الممكنة مع ريال، آخرها ضد أوساسونا (2-1) في نهائي الكأس.



وقد قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد ثنائيته الأخيرة «لا يمكن التنبؤ بقدراته. هو لاعب أنيق، تحركه رائع ويسجل الأهداف. يتطور بشكل استعراضي». تطور يحب لاعب سانتوس السابق إظهاره في المسابقة القارية الأولى «قلت دوما إن دوري الأبطال مميز نوعا ما بالنسبة لي».



لكن العبقرية البرازيلية في ريال لا تقتصر فقط على الجناح الأيمن مع رودريغو، إذ يجترح مواطنه فينيسيوس جونيور الإنجاز تلو الآخر على الطرف الأيسر كمراوغ موهوب وممون رئيس للقائد المخضرم بنزيمة العائد من إصابة.



سرقة منزل رودريغو



فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في حادث سطو وقع ليلة أمس الإثنين في منزل مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الدولي البرازيلي رودريغو، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصادر في الشرطة.

وقالت المصادر إن عملية السطو وقعت في منزل اللاعب في مدينة بالقرب من العاصمة مدريد «في الصباح المبكر أمس»، موضحة أن «حارس أمن خاص أخطر» الشرطة. وأضافت: عندما وصل رجال الشرطة إلى مكان الحادث اكتشفوا «الباب مكسورا وغرفا عدة مقلوبة»، لكن محتويات وقيمة المسروقات التي أخذها اللصوص غير معروفة في الوقت الحالي.