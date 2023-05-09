

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم للغوص الحر، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 7 إلى 13 الجاري على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وبإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، وسط مشاركة 44 دولة يمثلها 350 لاعبا ولاعبة.



ويقص المتنافسون شريط البطولة عبر إقامة مسابقة «الغوص الحر بدون زعانف» بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ويمثل منتخبنا في هذه المنافسة كل من حمد إسماعيل وعبدالله الحماد ومريم القطان ومي البدر، على أن تنطلق منافسات «السرعة 50×2 متر» ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا إلى الساعة 3:30 عصرا، والتي يشارك فيها لاعبو منتخب الكويت يوسف المويل وحمد الكندري ومريم القطان وشيخة بوعركي وزينب الوزان ومي البدر.



وأكد مدير منتخبنا في لعبتي «الغوص الحر» و«رماية الأهداف تحت الماء» نايف سكين، أن استعدادات أبطال الكويت جاءت على خير ما يرام رغم قلة الإمكانيات، وذلك بحصولهم على الأرقام التي وصلوا إليها الشهر الماضي فقط تحت قيادة المدرب الكرواتي الجديد بوريس.



وبين أن أبطالنا لديهم تطلعات كبيرة لتحقيق أفضل المراكز الممكنة رغم صعوبة المنافسة، ومشيرا إلى أن المنتخب الوطني يأتي في ترتيب جيد من بين 44 دولة وذلك لتأسيسه منذ عامين. وقال إن مشاركة منتخب الكويت النسائي في هذه البطولة العالمية تعد الأولى، ولدينا لاعبات مميزات ومستواهن رائع.



بدوره، قال رئيس وفد المنتخب السعودي أبوبكر العيدروسي، إن طموح لاعبي «الأخضر» ستكون كبيرة في المنافسة على ميداليات فئتي الأساتذة والناشئين، كما نتمنى المنافسة على المراكز الأولى لفئة المحترفين، مضيفا أن المنتخب السعودي تدرب لمدة أسبوع في مدينة جدة قبل الوصول إلى الكويت، ويضم الوفد 13 لاعبا ولاعبة.



وتقدم العيدروسي بالشكر لرئيس الاتحاد الكويتي للغوص م.طلال السرحان واللجنة المنظمة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والاهتمام بالنواحي التنظيمية.