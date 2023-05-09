

يحيى حميدان



حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم الموعد الجديد لمباراتي نادي الكويت مع نواذيبو الموريتاني في المرحلة الثانية من التصفيات.



وسيلعب «الأبيض» لقاء الذهاب في نواكشوط 2 يونيو المقبل، على أن يستضيف الفريق الموريتاني في 7 من الشهر ذاته على ملعبه في كيفان.



وكانت إدارة نادي الكويت قد طلبت تأجيل المواجهتين اللتين كانتا محددتين أواخر الشهر الجاري بسبب ضغط جدول المباريات المحلية في الشهر الجاري، حيث سيخوض «الأبيض» 5 مباريات مصيرية بداية من لقاء اليوم أمام كاظمة في نهائي كأس الأمير، بخلاف 4 مباريات في دوري «زين» الممتاز.



وينضم الفائز من مباراتي الكويت ونواذيبو الى المجموعة الرابعة في البطولة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري ومتأهل آخر من التصفيات.