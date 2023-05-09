عبدالعزيز جاسم



اتفق مدربا الكويت الصربي بوريس بونياك وكاظمة الروماني إيلي ستان، على صعوبة المباراة اليوم، وأن مباريات الكؤوس تختلف تماما عن مباريات الدوري ونتائجها.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في ستاد جابر وحضره مدربا الفريقين وأداره الإعلامي الزميل حسن موسى.



وقال بونياك: «جميع الفرق تعرف بعضها معرفة كاملة من خلال عدد المواجهات السابقة لكن مباريات الكؤوس تختلف تماما عن مواجهات الدوري التي يمكن من خلالها القدرة على العودة والتعويض»، مؤكدا جهوزية فريقه لخوض المباراة لكنه يدرك أيضا قوة المنافس وما يملكه من قدرات.



وأوضح بونياك أن الفريق القادر على استغلال الفرص واللعب على التفاصيل الصغيرة هو من ستكون له الكلمة في نهاية المباراة، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بأهمية استغلال قدراتهم العالية، وما يملكون من إمكانات وهي تفوق ما قدموا أمام القادسية.



وعن تفوق الكويت على كاظمة في المباريات الأخيرة ومنها نتيجة 4-1 في الدوري بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، قال: المنافس يملك قدرات كبيرة وعددا من اللاعبين المميزين، كما أنه يمتلك جهازا فنيا مميزا، وخير دليل تواجده في النهائي ومنافسته على لقب الدوري.



وتوجه بونياك برسالة لجماهير «الأبيض» متمنيا من خلالها الدعم والحضور بقوة من أجل تحقيق اللقب والاستمرار في المنافسة بنفس القوة والأداء.



من ناحيته، أكد مدافع الكويت مشاري غنام على ضرورة استغلال الفرص في المباراة، مشيرا إلى أن الفريق جاهز للمواجهة وعلينا تقديم مباراة كبيرة تليق باسم الكأس الغالية، وأن لاعبي «الأبيض» يعرفون كيفية التعامل مع المباريات النهائية ولديهم الخبرة في التعامل مع الضغوط.



من جانبه، قال مدرب كاظمة ايلي ستان، ان «البرتقالي» تأهل على حساب ناد كبير بحجم العربي بعد أن خاض 120 دقيقة وبعدها ركلات ترجيح، لكنني ومع التدريب الأول بعد التأهل لاحظت أن اللاعبين لديهم الرغبة الكبيرة والحماس من أجل حصد اللقب، مبينا أن تفوق الكويت في مواجهتي الدوري الممتاز لن يؤثر على المستوى والأداء لاسيما أن الفريق كانت لديه ظروف غيابات مؤثرة منها هداف الفريق شبيب الخالدي، وكذلك غياب التوفيق عن الفريق في العديد من الفرص المؤكدة.



وأكد ستان ثقته كبيرة في جميع اللاعبين بصفوف كاظمة وقدرتهم على تقديم مباراة تترجم ما بذلوه من جهد في البطولة، وأن أي لاعب يرتدي قميص «البرتقالي» يجب أن يكون جاهزا، لذلك لن تؤثر الغيابات كثيرا على صفوف الفريق، مشيرا إلى أن «الأبيض» يعتبر من الفرق المميزة من جميع النواحي، سواء من ناحية اللاعبين المحليين والمحترفين وكذلك الجهاز الفني، لذا لن تكون المواجهة سهلة على الفريقين.