محمود عيسى



كما هو دائما ومنذ زمن طويل، تبوأ الدينار الكويتي قائمة مجلة «فوربس» لأقوى العملات في العالم لعام 2023، حيث قالت المجلة «لقد حللنا أقوى العملات بناء على عدد وحدات العملة الأجنبية التي يتوجب دفعها مقابل الحصول على دولار أميركي واحد».



ويتم الحصول على أسعار الصرف من قسم تحويل العملات الخاص بنا استنادا إلى البيانات الصادرة عن Open Exchange في وقت كتابة هذا التقرير.. وفيما يلي قائمة «فوربس» لأقوى 10 عملات في العالم لعام 2023:



1 ـ الدينار الكويتي



يعتبر الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم حيث تشتري الوحدة منه 3.26 دولارات أميركية (أو بعبارة أخرى فإن الدولار الأميركي يساوي 0.31 دينار كويتي)، وتكسب الكويت الكثير من ثروتها من كونها مصدرا عالميا رائدا للنفط، وقد تم طرح الدينار الكويتي في الستينيات وتم ربطه في البداية بالجنيه الاسترليني قبل إعادة ربطه بسلة عملات غير معلنة.



2 ـ الدينار البحريني



الدينار البحريني هو ثاني أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الدينار البحريني الواحد 2.65 دولار أميركي (وفي المقابل فإن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينار بحريني)، وقد بدأ التداول بالدينار البحريني عام 1965 وهو مربوط بالدولار الأميركي، والبحرين شأنها شأن الكويت، تكسب الكثير من ثروتها من صادرات النفط والغاز.



3 ـ الريال العُماني



الريال العُماني هو ثالث أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الريال العُماني 2.60 دولار أميركي (وبالمقابل يساوي الدولار الواحد 0.38 ريال عُماني).



وتقع عُمان بين الإمارات العربية المتحدة واليمن على طرف شبه الجزيرة العربية.



4 ـ الدينار الأردني



الدينار الأردني هو رابع أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الدينار الأردني 1.41 دولار أميركي (أو ان الدولار الواحد يساوي 0.71 دينار أردني).



والأردن بلد غير ساحلي إلى حد كبير في الشرق الأوسط، وهو أقل اعتمادا على صادرات النفط والغاز من جيرانه ويعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي والديون المتزايدة، وطرح الدينار الأردني للتداول عام 1950 وهو مرتبط بالدولار الأميركي.



5 ـ الجنيه الإسترليني



الجنيه البريطاني هو خامس أقوى عملة في العالم، حيث يشتري الجنيه البريطاني 1.20 دولار أميركي (أو ان الدولار الأميركي يساوي 0.83 جنيه إسترليني).



6 ـ دولار جزر كايمان



دولار جزر كايمان هو سادس أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري الدولار الواحد منها 1.20 دولار أميركي (أو ان الدولار الأميركي يساوي 0.83 دولار جزر كايمان).



تجدر الاشارة الى ان جزر كايمان إقليم بريطاني في منطقة البحر الكاريبي وهي مركز مالي خارجي.



7 ـ جنيه جبل طارق



جنبا الى جنب مع جنيه جزر كايمان وبالتعادل معه، يعتبر جنيه جبل طارق سادس أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث تشتري الوحدة منه 1.20 دولار أميركي (أو بعبارة اخرى فإن الدولار الأميركي يساوي 0.83 جنيه جبل طارق)، ويقع جبل طارق في الطرف الجنوبي لإسبانيا وهو رسميا إقليم بريطاني.



8 ـ الفرنك السويسري



يعتبر الفرنك السويسري ثامن أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري فرنك سويسري واحد 1.07 دولار أميركي (أو ان الدولار الأميركي يساوي 0.93 فرنك سويسري).



9 ـ اليورو (العملة الأوروبية)



اليورو هو ثامن أقوى عملة مشتركة في العالم، حيث يشتري اليورو الواحد 1.07 دولار أميركي (أو ان الدولار الأميركي يساوي 0.94 يورو).



واليورو هو العملة الرسمية لمنطقة اليورو ويستخدم في 20 دولة من أصل 27 دولة تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي. ودخلت العملة الاوروبية التداول في عام 2002 وهي معومة بحرية.



10 ـ الدولار الأميركي



الدولار الأميركي هو عاشر أقوى عملة في العالم، ويعتبر الوحدة الاساس لقياس قيمة العملات الاخرى مقابله. ويمكن القول ان جميع العملات العالمية الأخرى المتداولة في جميع أنحاء العالم تساوي أقل من الدولار الأميركي.