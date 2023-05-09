محمد الوزان: التحسن في الأداء يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات وتحويل التحديات إلى فرص



أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث قفزت الشركة بالأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 45.1% لتبلغ نحو 4.3 ملايين دينار، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.9% إلى 79 مليون دينار.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 6.1 ملايين دينار، بارتفاع 57.6%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8.3 ملايين دينار، بارتفاع 33.8%.



في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان، إن «التحسن في الأداء يؤكد مرة أخرى قدرة الشركة على التكيف مع الظروف السوقية المتغيرة بشكل كبير وتحويل التحديات إلى فرص. أشكر فريق العمل بأكمله في جميع الأسواق التي نعمل بها. ونحن فخورون بإنجازاتهم ونؤكد التزامنا نحو خلق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا وموظفينا على حد سواء».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش «تعكس أرباح الشركة في الربع الأول الأداء القوي في مجال الأغذية ومجال غير الأغذية على الرغم من التحديات في السوق. اليوم، مؤشرات الشركة في تحسن مستمر بفضل نجاح فريقنا في اقتناص فرص النمو من ناحية وضبط التكاليف من ناحية أخرى، ما ساهم في رفع كفاءة العديد من المؤشرات في هذا الفصل». وفي نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان خلال الربع الأول من العام 2023، فقد حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 49 مليون دينار، بارتفاع 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وشكل إيراد مجال الأغذية نسبة 62% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 51% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7% والخدمات الغذائية 4%، وقد شهد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية ارتفاعا في إيراداته بنسبة 11.2%. وفي المقابل انخفضت إيرادات قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 19.1%، وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 15.2%.



وعلى صعيد مجال غير الأغذية للمجموعة، بلغت الإيرادات 30 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 38% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 35% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقد ارتفعت إيرادات قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية بنسبة 11.4%، ونمت إيرادات قطاع الصناعات بنسبة 25.2%.

نظرة على الأداء في الأسواق الإقليمية

٭ الكويت.. ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.4%، نتيجة لتحسن مبيعات نشاط قطاعي المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية، وتصنيع وتوزيع الأغذية.

٭ قطر.. ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3%، حيث لاقى قطاع توزيع الأغذية تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام 2023.

٭ الأردن.. ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.1%، بفضل تحسن أعمال كل من قطاع الخدمات الغذائية وقطاع توزيع الأغذية.

٭ الإمارات.. انخفضت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 0.5%.

٭ السعودية.. ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.7%.

٭ العراق.. ارتفعت الإيرادات بنسبة 19%.