استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، انه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الجانبين استعرضا «التقدم الكبير في المحادثات الرامية لتعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 شهرا في اليمن، ورحبا بالجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تناول مجموعة أخرى من القضايا».



وأضاف البيان أن سوليفان شكر الأمير محمد بن سلمان على دعم السعودية للمواطنين الأميركيين أثناء الإجلاء من السودان.



من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار الأمن القومي الهندي آجيت دوفال، بمشاركة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.



وافادت وكالة «واس» بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والروابط بين دولهم وبما يعزز النمو والاستقرار في المنطقة.