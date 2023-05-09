

أعرب الفنان عبدالمحسن النمر عن سعادته الكبيرة للمشاركة في مهرجان أفلام السعودية، لافتا الى أن حضوره في هذا المهرجان أمر مختلف وجديد عليه رغم مشاركته في مهرجانات مختلفة بالعديد من البلدان العربية، وقال: من أجمل المشاعر التي أحملها الآن، أول مرة أحضر مهرجان أكون أنا المضيف فيه، وليس ضيفا.



وأشار النمر، بحسب مجلة «سيدتي»، الى أحدث أعماله الدرامية وهي «خيوط المعازيب»، مضيفا أن العمل تم الانتهاء منه وجاهز للعرض في وقت قريب، إذا لم يتم تأجيله لموسم رمضان القادم، والعمل دراما تراثية تدور قصته حول تجار منطقة الأحساء في فترة الستينيات، بدءا من الاشتهار بصناعة البشوت حتى انتشار الأقمشة المستوردة وتغير نمط الحياة بالتعليم والتطور، ويتضمن قصصا إنسانية، ومؤامرات مختلفة، وتم التصوير في مدينة إعلامية بنيت خصيصا للعمل الذي استغرق عامين كاملين.



أما عن أحدث أعماله السينمائية، فقال عبدالمحسن النمر إن هناك فيلما يشارك فيه وهو «الهجان»، لافتا إلى أن هذا العمل سيكون بمنزلة «أيقونة» سعودية مميزة، خاصة أن تجربة الفيلم الإنتاجية مكتملة تؤهله لكي يصبح فيلما عالميا، ومن ناحية أخرى فإن مضمونه مستوحى من الثقافة والتراث السعودي، وهذا أمر يجعله بل ويؤهله لكي يكون تجربة مختلفة.