إبراهيم الذربان: حققنا 5.8 ملايين دينار صافي إيرادات تأجيرية.. ونمو الأصول إلى 367.8 مليوناً

طلال البحر: نمو الأرباح يعود للمبيعات المجزية بمشاريعنا في الإمارات.. خاصة «Maiso Th8»





أعلنت شركة عقارات الكويت عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة قفزة في أرباحها بنسبة 132% لتبلغ 4.7 ملايين دينار، مقارنة بـ2 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «حققت عقارات الكويت صافي إيرادات تأجيرية بلغت 5.8 ملايين دينار مقابل 5.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 5 فلوس للسهم الواحد، مقابل 2.2 فلس للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من عام، كما بلغت القيمة الدفترية 138 فلسا بالربع الأول من عام 2023، وكذلك بلغ إجمالي الأصول 367.8 مليون دينار مقابل 355.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2022».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال البحر، إن النمو في أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2023، يعود إلى المبيعات المجزية من مشاريع الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص مشروع Maiso Th8، حيث تم بيع أكثر من 26 وحدة.



وأضاف: «كما دشنت شركة أكتيف القابضة، التابعة لعقارات الكويت، أول فروع نادي ناو الصحي للسيدات وآخر للرجال وسط العاصمة في سوق الكويت والذي استقطب العديد من المشتركين خلال أول شهر من افتتاحه».



واختتم البحر التصريح قائلا: «تسير مشاريع الشركة قيد التطوير حسب الجدول الزمني المعد لها، ونسعى إلى استكشاف وتطوير مشاريع أخرى تعزز قائمة مشاريع الشركة وتحقق عوائد مجزية للشركة ومساهميها».