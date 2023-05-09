منصور المبارك: الجهود تتركز في المحافظة على تحسين المؤشرات ونمو الأرباح التشغيلية

فهد الغانم: النتائج المتميزة حصاد خطتنا الاستراتيجية.. ومستمرون في تعظيم الربحية



أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن نتائجها المالية الفصلية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 2.94 مليون دينار، ما يعادل 4.43 فلوس ربحية للسهم الواحد، وبنسبة نمو بلغت 33%، وذلك مقارنة بأرباح بلغت 2.21 مليون دينار ما يعادل 3.1 فلوس ربحية للسهم الواحد في الفترة ذاتها من 2022.



وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للربع الأول، قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار منصور المبارك: «لقد سجلنا خلال الربع الأول أرباحا فصلية جيدة لنواصل ما حققناه مع نهاية العام الماضي، ما يعكس الهدف الاستراتيجي بتحقيق أرباح تشغيلية مستدامة، وتمضي الشركة قدما نحو تعزيز قيمة حقوق مساهميها، وتنمية العائد على استثماراتهم».



وأضاف المبارك: «نعمل على قدم وساق وتتركز جهودنا في المحافظة على نمو معدل الأرباح وتقوية جودة الأصول وتعزيز مركز رأس المال، وقد شهدت الإيرادات التشغيلية نموا بلغ 34% لتصل إلى 6.34 ملايين دينار مع نهاية مارس من العام الحالي 2023، وذلك مقارنة 4.75 ملايين دينار في ذات الفترة من العام 2022 وشهد إجمالي موجودات الشركة نموا بلغ 9% ليصل إلى 152 مليون دينار وذلك مقارنة 139 مليون دينار كما في نهاية مارس 2022، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 89 مليون دينار».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة فهد علي الغانم إن النتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة بالربع الأول جاءت لتعكس الملاءة المالية الجيدة للشركة أخذا بعين الاعتبار تحسين موارد وأصول الشركة وفقا لخطة مجلس الادارة، ووضعها كلاعب رئيسي في القطاع الاستثماري.



وأشار الغانم إلى أن تحقيق هذه النتائج المتميزة يعد استمرارا لنتائج الفترة الماضية، إذ إننا نؤكد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الشركة في إعادة بناء المحفظة الاستثمارية التي اختلف تشكيلها بعد الانتهاء من عملية التسوية. وأفاد الغانم بأن نتائج الربع الأول عكست ما تم من جهود خلال الفترة الماضية باقتناص الفرص الاستثمارية وبناء المحفظة الاستثمارية من جديد، وهو الذي وضح جليا في تحسن العديد من نتائج القطاعات التشغيلية المختلفة للشركة.



وأكد الغانم أن «أعيان» مستمرة في جهود تعظيم الربحية والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في أسواق المال والقطاعات التشغيلية المختلفة.