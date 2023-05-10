القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



وصلت إلى العاصمة التونسية مساء أمس بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، إذ من المقرر ان يخوض الفريق المران الأول اليوم في أحد الملاعب الفرعية، وغدا سيكون المران الرئيسي على ملعب المباراة.



وقد اصطحب الأهلي معه استشاري تغذية لوضع برنامج التغذية الخاص باللاعبين تم وضعه بناء على التحاليل والقياسات التي خضع لها اللاعبون ووفقا لحاجة كل لاعب بنسب معينة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقليل فرص التعرض للتقلصات العضلية.



وسبق طائرة الفريق إداريو الأهلي لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب طوال فترة الإقامة في تونس بالتنسيق مع سفارة مصر في الإمارات لتسهيل كل ترتيبات إقامة البعثة الحمراء بالأراضي التونسية وتذليل كل العقبات التي قد تواجه بعثة الأهلي.