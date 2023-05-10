بيروت ـ ناجي شربل



أقرت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية في جلسة طارئة عقدتها بناء على طلب ثلث الأعضاء في «لامارينا» ضبية بساحل المتن الشمالي، إسقاط عضوية النائب الأول للرئيس م.هاشم حيدر والأمين العام حسان رستم وعضو اللجنة التنفيذية جورج عبود، كما طردت الموظف وسام شيري.



جاء ذلك في اجتماع عقد بمشاركة ممثلي 17 اتحادا رياضيا من 27 تتألف منها عائلة الجمعية العمومية، إذ ترأس الجلسة رئيس اللجنة بطرس «بيار» جلخ، كما كلف المجتمعون جلخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم مقر اللجنة الأولمبية في بعبدا، والذي يسيطر عليه بقوة «الأمر الواقع» الطرف الآخر في النزاع.



وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في كتاب رسمي موجه إلى «أطراف النزاع في لبنان» الاحتكام إلى الجمعية العمومية.



في المقابل، اصدر نائب رئيس اتحاد الفروسية عضو اللجنة ألأولمبية المنزوعة عنه عضويته جورج عبود بيانا غير ممهور بتوقيع رسمي ومعمم من الدائرة الإعلامية في اللجنة، رفض فيه مقررات الجمعية العمومية، ونسب البيان إلى عبود صفة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية.



بطولة الطائرة



إلى ذلك، تقدم سبيد بول شكا حامل اللقب ضيفه منتخب الجيش اللبناني 1-0 من 5 مباريات ممكنة في الدور نصف النهائي «فاينال فور» من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولي، بالفوز عليه 3-1 في قاعة بلدة حامات الساحلية البترونية.



في حين يلتقي في ثانية سلسلة نصف النهائي الأنوار الجديدة والإنعاش الاجتماعي قنات. وتقتصر مباريات بطولة الكرة الطائرة للموسم الحالي على اللاعبين المحليين.