دعت شركة المرافق العمومية المجلس البلدي بتعديل أنشطة المقاهي في ساحة الصفاة بالسماح بإعداد الطعام.



وأوضح كتاب الشركة انه حرصا من الشركة على تسويق محلات ساحة الصفاة ودعما من مجلسكم الموقر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمرفق، حيث إنه من معالم الكويت الأثرية والحضارية لزيادة الإقبال على ساحة الصفاة.



وطلبا من راغبي الاستثمار في محلات ساحة الصفاة بأن يتم السماح لهم بإعداد الطعام في المقاهي على أن يتم توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة من قبلهم في الموقع.



وبالإشارة الى قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ع7/259/15/2012) المتخذ بتاريخ 15/10/2021 الذي يقضي: «بالموافقة على الطلب المقدم من بلدية الكويت لاستحداث نشاط للمقاهي بساحة الصفاة يحظر فيها إعداد الطعام والأرجيلة بأنواعها...».



يرجى التكرم بالموافقة على تعديل الفقرة الخاصة «يحظر فيها إعداد الطعام..» إلى «السماح فيها بإعداد الطعام..» دعما للمستثمرين وتشجيعا لهم على الإقبال بالاستئجار بمحلات ساحة الصفاة وزيادة إقبال الجمهور وإعادة الدور الحيوي لساحة الصفاة.