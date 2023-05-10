

ندى أبونصر



احتفلت مجموعة المرأة الدولية في الكويت بـ «يوم عضوات المرأة الدولية» في فندق كراون بلازا الفروانية.



وفي البداية، ألقت رئيسة المجموعة حرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي كلمة رحبت فيها بالرئيسة الفخرية للمجموعة الشيخة هنوف البدر وشكرتها على دعمها وتوجيهها طوال العام، مشيدة بالعمل الجماعي المتميز لمجلس إدارة المجموعة.



وشددت شوقي على القيم الأساسية للمجموعة المتمثلة في الصداقة والإثراء الثقافي والتمكين من خلال التفاهم، مؤكدة أن كل سيدة فريدة ومميزة بطريقتها الخاصة وجمال المجموعة يكمن في تنوعه، مع التأكيد على أهمية محاولة التعلم والتواصل مع بعضنا البعض، معربة عن شكرها وامتنانها لكل من دعم المجموعة خلال فترة رئاستها.



بدورها، ألقت نائب الرئيسة وحرم سفير فلسطين بالكويت ريما الخالدي كلمة نيابة عن مجلس الإدارة، أعربت فيها عن تقديرها للإنجازات المتميزة لغادة شوقي خلال فترة رئاستها، مؤكدة أنها مثال رائع للمرأة العربية الناجحة وممثلة ممتازة لبلدها مصر.



ثم تواصل برنامج الاحتفال بعرض فيديو لصور جميع الفعاليات التي تم تنظيمها خلال 2022 و2023.



مفتونة بالثقافات المختلفة لشعوب العالم، عرضت عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة سناء كاميليا المطوع، مجموعة ضخمة من الدمى من جميع أنحاء العالم بفساتينها التقليدية، حيث أعجبت العضوات بالدمى وكن سعيدات بالمشاركة في المسابقة والتي تتطلب تحديد الدولة الممثلة لكل دمية، وتكريما لثقافاتهن المتنوعة ارتدت العضوات ملابسهن التقليدية، وكن فخورات بإظهار فساتينهن الجميلة وتقديم شرح موجز عن ثقافتهن الخاصة.



كما تضمن الحفل عرضا موسيقيا رائعا على آلة القانون عزفته نورهان الفقي.



وفي نهاية البرنامج، قامت رئيسة المجموعة غادة شوفي بتكريم عدد من الصحافيين والصحافيات وقدمت لهم شهادات تقديرية وهدايا رمزية تعبيرا عن شكر مجموعة المرأة الدولية لجهودهم، ثم استمتعت العضوات ببوفيه من المأكولات العالمية اللذيذة أعده طهاة فندق كراون بلازا.