أعلنت آية بدر ممثلة «تطبيق أمنية» لتجميع البلاستيك في تصريح صحافي عن سعادتها الغامرة بدعم شركة «ليلة عمر» للإنتاج الفني، حيث قدمت لنا فرصة التواجد لكل الجمهور الذي سيحضر حفلاتهم المقامة في عطلة نهاية هذا الأسبوع المقامة في «أرينا الكويت»، مؤكدة أن هذا التعاون سيعود بالفائدة بزيادة عدد المشاركين بالتطبيق، وهذا يعني انتشار أسرع ووعي لشريحة اكبر.



وأثنت بدر على مبادرة شركة «ليلة عمر» في هذا التعاون الذي يعتبر مميزا ومبتكرا وفريدا من نوعه مع قطاع الترفيه، وسنسعى للانتشار والتعريف دائما ومن جميع المواقع، وإيماني المطلق أن الجميع سيدعم ويشارك سعيا لتحقيق أمنية كويت جديدة.



من جانبه، قال عبدالعزيز الزيدي: إن شركة «ليلة عمر» تفتخر بأن تتميز وتدعم هذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أن أمنية مشروع وطن، ونحن فخورون به ومقتنعون تماما بأن الجميع مسؤول بنشر هذا التطبيق ليسهم في نشر سلوك فرز النفايات البلاستيكية من المصدر، لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، والذي يسهم في انعكاس صورة حضارية لدولتنا الحبيبة الكويت، وكذلك حماية البيئة البرية والبحرية من أضرار البلاستيك.