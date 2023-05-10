القاهرة - هناء السيد



أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي عن تقديره للكويت لرعايتها لجائزة التميز الإعلامي العربي، التي أضحت ذات قيمة مالية، فضلا عن دلالتها المعنوية لتشجيع الكفاءات الإعلامية العربية أفرادا ومؤسسات. جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة جائزة التمييز الإعلامي العربي والتي يترأسها الإعلامي حمد البدري، لافتا إلى أن الجامعة العربية خاطبت الجهات الإعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات، والتي تتمحور جميعها حول موضوع «الإعلام البيئي» والترويج للجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة العربية. وتلقى قطاع الإعلام والاتصال مجموعة من الترشيحات، وحرص على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان إقبال أكبر قدر من المشاركين والذين بلغ عددهم (107) مرشحين في مختلف الفئات.



وأشار إلى مشاركة 22 عملا تلفزيونيا و22 عملا إذاعيا، و39 عملا مكتوبا بالإضافة إلى 15 عملا من فئة الإعلام الرقمي، موضحا أن الشخصيات المرشحة للتكريم بلغ عددهم 9 أشخاص. وأضاف أن هذا الحجم الكبير من الترشيحات يعكس مدى الاهتمام بموضوع نشر الثقافة البيئية من طرف النخب الإعلامية في منطقتنا العربية، التي أصبحت وجهة رئيسية للتعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا البيئة والتحولات المناخية، داعيا لاختيار أفضل الأعمال بكل نزاهة.