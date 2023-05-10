انخفضت رسوم ناقلات النفط العملاقة بمقدار 75% بعدما قررت دول «أوپيك+» بشكل مفاجئ خفض الإمدادات لدعم الأسعار، مما قلص الأحجام المشحونة عبر محيطات العالم. وحسب بيانات «بورصة البلطيق» التي نقلتها «بلومبرغ»، فإن أرباح الناقلات التي تنقل مليوني برميل من الخام من الشرق الأوسط للصين كانت أقل من 24 ألف دولار في اليوم الجمعة الماضي، وهو ما ينخفض من أكثر من 97 ألف دولار التي كانت تجنيها في العشرين من مارس.



وانخفض عدد الشحنات التي يتعين على السفن نقلها في الأسابيع الأخيرة بعدما قررت «أوپيك+» خفض إنتاجها من النفط، إلى جانب تأثير المعنويات بالمخاوف المرتبطة بالنمو العالمي. وذلك بعدما تلقت رسوم ناقلات النفط دعما على مدار عام تقريبا في ظل الاضطرار للإبحار لمسافات أطول، مع بحث المشترين عن بدائل النفط الروسي.