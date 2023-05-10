

اعتمد ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.



وتشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.