سعود عبد العزيز



بتوجيه من وكيل نيابة الأحداث، تم الإيعاز إلى رجال المباحث بضبط حدث كويتي لاتهامه بضرب أمه داخل منزل الأسرة بمنطقة جابر الأحمد، فيما أرفقت الأم تقريرا طبيا بملف القضية تضمن ما لحق بها جراء الاعتداء الصادر عن ابنها.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن مواطنة من مواليد 1981 قالت في مخفر جابر الأحمد، إن ابنها من مواليد 2005 وعلى اثر خلاف حدث بينهما يوم الجمعة الماضي قام بالاعتداء عليها بالضرب ثم خرج منذ ذلك التاريخ ولم يعد حتى يوم أمس الأول الاثنين. هذا، وتم تصنيف القضية باعتبارها جنحة.



من جهة اخرى، أحيل مواطن إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد بلاغ عن تهجمه على منزل في منطقة عبدالله المبارك، وتم رفع تقرير بالواقعة. وقال مصدر أمني، إن بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية أول من أمس عن تهجم شخص غير طبيعي على منزل في منطقة عبدالله المبارك، وفور تلقي البلاغ توجه رجال الداخلية لموقع البلاغ، حيث تم ضبط الشخص الذي اتضح أنه مواطن وعثر معه على قطعة حشيش وكذلك على مادة الكيميكال المخدرة، والذي أحيل على اثره إلى جهة الاختصاص.