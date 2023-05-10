

عبدالله قنيص



تقدم الى مخفر شرطة الفردوس مواطنان و«بدون» ببلاغات أكدوا خلالها تعرضهم للنصب من قبل شخص مجهول تسلم مقدما لشهرين منهم مقابل إيجار شقة فارهة مفروشة بسعر مغر، وما إن تسلم منهم الايجار حتى قام بوضع بلوك على المجني عليهم، وقدم المجني عليهم في ملفات القضايا ما يثبت تسلم المدعى عليه المبالغ المالية عبر روابط أرسلها لهم. وقد حاول رجال الأمن التواصل مع المتهم لكنه رفض الحضور للمثول للتحقيق في القضايا المسجلة بحقه، ما دفع محقق مخفر شرطة الفردوس الى إصدار أمر بضبطه وإحضاره وذلك بعد الاستعلام عنه، وقد تبين ان المواطن لديه سوابق في قضايا نصب واحتيال.



وبحسب إفادة المجني عليهم، فإنهم، وعبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شاهدوا إعلانا عن شقة فارهة مفروشة للايجار بسعر مغر فقاموا بالتواصل مع الشخص الذي يقوم بعرض الشقة عبر تقنية الفيديو، وما إن يبدي المتصل موافقة حتى تطلب منه للجدية دفع ثمن شهرين كمقدم للحجز لإثبات الجدية في الإيجار، وعقب الموافقة أرسل رابطا بالقيمة المتفق عليها، وما إن تسلم المبلغ المالي حتى قام بوضع بلوك.



وأكد المصدر أن من تقدم من الأشخاص فعليا ببلاغات بلغ عددهم 15 شخصا، دون أن يستبعد ارتفاع عدد المجني عليهم.