قدرت الأمم المتحدة أن إجمالي الأضرار والخسائر في سورية نتيجة كارثة الزلزال قد وصل إلى قرابة 9 مليارات دولار، وأن الحاجة للتعافي في المناطق المتضررة وصلت لنحو 15 مليار دولار. جاء ذلك في تقييم احتياجات التعافي من الزلزال، الذي أطلقه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سورية المصطفى بنلمليح، في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو نتيجة جهد تعاوني بين 11 وكالة وصندوقا وبرنامجا للأمم المتحدة في سورية، ويهدف إلى تقدير آثار كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سورية وجنوبي تركيا في 6 فبراير الماضي، وأصاب 38 مديرية فرعية في خمس محافظات سورية.