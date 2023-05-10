

أكد الفنان يوسف الشريف أن خبر مشاركته في مسلسل «٧ ثواني» غير صحيح.



جاء هذا التأكيد من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، وذلك بعد تداول أنباء عن موافقته لبطولة المسلسل، يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، ويعرض خارج موسم رمضان.



وسبق أن كشفت زوجته الكاتبة إنجي علاء عن سبب خروج مسلسلها الجديد لزوجها من موسم رمضان، وقالت في لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: «أنا مستسلمتش، أنا كتبت المسلسل وانشغلت بكتابة رواية، معرفش إيه اللي حصل، هي ظروف إنتاجية والخطة الإنتاجية نفسها اتغيرت ومستنين نعرف إيه اللي هيحصل، أنا بحضر لعمل تاني، ويوسف بيحضر لعمل، ولسه مش عارفين إيه اللي هيتعمل الأول ويتعرض».



يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، مسلسل «كوفيد 25» والذي عرض في موسم رمضان 2021، وشاركه البطولة: أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، ايناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبدالوهاب، عماد رشاد، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.