

شوقت الفنانة نوال الزغبي محبيها وجمهورها لأغنيتها الجديدة «ريتو»، المقرر طرحها رسميا غدا الخميس، حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، البرومو التشويقي الأول للأغنية، وعلقت: «أستعد لـ rayto في 11 مايو حصريا عبر قناتي على يوتيوب الساعة 6:00 مساء».



ومن خلال البرومو ظهرت نوال في الفيديو على مسرح مرتفع محاطة بالأضواء وهي تؤدي رقصة استعراضية. والأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج فادي حداد.



وكانت آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية «أنا مش بتساب» التي قدمتها باللهجة المصرية بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وإخراج دان حداد.