تلقى لاعب فريق سترة مشعل الشمري تأكيدا رسميا من الاتحاد البحريني لكرة القدم، بشأن طلب تأهيله لتمثيل المنتخب الأول.وقال الشمري إن الاتحاد البحريني حصل على موافقة «فيفا» للاستعانة بخدماته مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.وشدد اللاعب المولود في الكويت على أنه كان يتمنى تحقق هذا الحلم منذ انضمامه لسترة، مطلع الموسم الجاري، معربا عن أمله في خدمة «الأحمر» بأفضل ما يمكن. وانتقل الشمري مطلع الموسم الجاري إلى سترة من نادي التضامن الذي وافق على رحيله دون شروط، فوضع بصمته، كأحد أفضل اللاعبين في الدوري البحريني. وينتهي عقد الشمري مع سترة بختام الموسم الحالي، علما أنه تلقى عدة عروض من فرق الدوري البحريني وأيضا من الكويت، لكنه لم يحسم أمر مستقبله بعد.