يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي برقان، للبحث عن مدرب جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم بعدما قرر المدرب الحالي محمد العزب عدم التجديد مع «الذهبي» والدخول في مفاوضات مع الساحل الهابط إلى دوري «زين» للدرجة الأولى.



وحاولت الإدارة البرقانية تجديد الثقة في العزب بسبب قناعتها بتطور الفريق تحت قيادته خلال النصف الثاني من الموسم عقب رحيل المدرب البرازيلي إيمرسون ألكانتارا في أكتوبر الماضي.



ودخلت إدارة الساحل في مفاوضات مع العزب منذ عدة أسابيع، إلا أن وجود الفريق في دائرة صراع البقاء وكذلك انشغال المدرب مع فريقه برقان أجلا حسم التعاقد معه.