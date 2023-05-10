

تشهد الكويت حدثا رياضيا مميزا باستضافة نادي البولينغ صباح اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة برئاسة الشيخ طلال المحمد، بحضور ممثلين عن جميع قارات العالم، حيث يناقش الاجتماع استعدادات الكويت لاستضافة مونديال البولينغ المقرر خلال الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر المقبل.



وسيطلع أعضاء المكتب التنفيذي أثناء تواجدهم في الكويت، على جميع التجهيزات سواء الخاصة بالصالة التي ستشهد المنافسات، وكذلك مستوى الفنادق التي ستكون مقر إقامة المنتخبات والوفود المشاركة، كما سيستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات الأمنية المقررة لتأمين المشاركين في البطولة ووسائل النقل والمواصلات من وإلى الصالة للتأكد من أن الاستعدادات التي تقوم بها الكويت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والإدارية المطلوبة لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.



هذا، ونجح مجلس إدارة نادي البولينغ من خلال الجهود المبذولة والعمل المتواصل خلال الفترة الماضية، في تهيئة الأجواء وتذليل كل العقبات بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لاستضافة هذا الحدث الرياضي المميز الذي يضع الكويت على خارطة الرياضة العالمية.