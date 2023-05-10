

في احتفالية كبيرة، دشنت الكويت أمس الأول بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 44 دولة، إذ أعلن ممثل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان افتتاح البطولة التي تستمر منافساتها حتى 13 الجاري على مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية في نادي كاظمة، مؤكدا حرص الهيئة ودعمها لاستضافة مثل هذه البطولات، التي من شأنها التأكيد على قدرة رجالات الكويت على استضافة كبرى البطولات.



وأقيم حفل الافتتاح بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورئيسة الاتحاد الدولي آنا ارجانا ورئيس الاتحاد العربي سامح الشاذلي ورئيس نادي الغوص والإنقاذ الكويتي م.طلال السرحان، وقد شهد الحفل عرض لفرقة الفن الشعبي ومن ثم طابور العرض للمنتخبات المشاركة.



وفي هذا الصدد، قال الشيخ فهد الناصر، إن استضافة الكويت لمونديال الغوص تعد بوابة لاستضافة العديد من التظاهرات الرياضية العالمية، منوها بدور اللجنة في دعم ومساندة كل ما ينهض بالرياضة الكويتية، كما أكد أن المنتخب الكويتي قادر على المنافسة وحصد الميداليات، آملا الاستفادة من الاحتكاك بأبطال العالم والتفوق عليهم.



من جانبه، قال م.طلال السرحان إن تنظيم هذه البطولة جاء نتاج الاستراتيجية الرياضية التي وضعت مع وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وتستهدف تنظيم أكبر البطولات العالمية، مضيفا أن الكويت استطاعت الفوز بتنظيم هذه البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط بعد مجهود كبير من الجهات الرياضية الحكومية ونادي الغوص والإنقاذ، إذ بدأ العمل لها منذ سنة كاملة.



بدورها، أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للغوص آنا أرزانوفا سعادتها الغامرة بوصول هذه البطولة إلى بلد جديد يحتضنها للمرة ووسط مشاركة قياسية من مختلف النواحي. وقالت إنها سعيدة بحجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية للتحضير لهذه البطولة في سبيل إنجاحها من جانب الاتحاد الكويتي، كما توقعت أن تخرج المنافسات بصورة رائعة نظرا للتطور الكبير الذي طرأ على هذه الرياضة في السنوات الأخيرة.



أما رئيس الاتحادين العربي والمصري سامح الشاذلي، فقد أكد أن الكويت دولة رائدة في استضافة كبرى البطولات، ونجاحها في تنظيم بطولة العالم للغوص الحر يعد نجاحا لجميع الدول العربية، مضيفا انها مرشحة لاستضافة المزيد من البطولات منها السباحة بالزعانف والتصوير تحت الماء.



منافسات اليوم



إلى ذلك، تواصل البطولة منافساتها اليوم الأربعاء عبر مسابقة انقطاع النفس الديناميكي مع الزعانف الثنائية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ويتنافس خلالها لاعبو منتخب الكويت الوطني يوسف المويل وحمد الكندري وحمد إسماعيل وعبدالله الحماد ومريم القطان وشيخة بوعركي وزينب الوزان ومي البدر وعلياء السالم، ثم مسابقة «السرعة 4×50 متر» من الثانية ظهرا حتى الثالثة والنصف عصرا، والتي يمثل الكويت خلالها يوسف المويل، على أن يتم توزيع الميداليات للفائزين بعدها مباشرة.