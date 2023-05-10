

قال النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه يأمل فوز بايرن ميونيخ في صراعه الشرس مع بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، علما بأنه لعب لكلا الناديين.



وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة «سبورت 1» الألمانية على هامش حفل توزيع جوائز «لوريوس» الرياضية في العاصمة الفرنسية (باريس): «دائما ما سأكون في صف بايرن ميونيخ».



وأضاف: ليفاندوفسكي: «سمعت أن الكثيرين في ألمانيا وأوروبا يعتقدون أنه من الأفضل للبوندسليغا أن يتوج دورتموند. لكنني دائما ما سأكون في صف بايرن ميونيخ، وبالتالي لا أؤيد ذلك».



وتابع: «أتمنى للاعبين (لاعبي بايرن ميونيخ) أن يفوزوا ويظهروا أنهم الأفضل. ستكون المباريات الثلاث المتبقية مباريات مثيرة».



وأردف: «أعتقد أن بايرن يمضي في مسار جيد. بالطبع حدث الكثير من الأشياء في الأسابيع الماضية، التي يمكنها التأثير على العقلية، لكنني أعتقد أن بايرن ميونيخ متقدما قليلا الآن».



واقترب ليفا بشكل كبير من التتويج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وقال إنه يأمل في تقديم الأفضل في المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك بعد أن ودع برشلونة دوري الأبطال هذا الموسم من دور المجموعات بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعة تصدرها بايرن ميونيخ.



وأوضح: «سنكون مستعدين بشكل أفضل مما كنا عليه العام الماضي قبل خوض دور المجموعات بدوري الأبطال. أتمنى أن نقطع الخطوة التالية».