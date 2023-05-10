دارين العلي



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق العتيبي اليوم قرارات تدوير شملت 8 مراقبين في محطات القوى الكهربائية.



وجاء في القرارات: نقل مراقب التخطيط في إدارة محطة الصبية عبدالله العنزي للعمل مراقبا في التخطيط بمحطة الشويخ، ونقل مراقب مراقبة التشغيل في محطة الزور الجنوبية فراس الكندري للعمل مراقبا في مراقبة التشغيل بمحطة الشعيبة، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الشعيبة فيصل غريب للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الزور الجنوبية، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الزور الجنوبية عصام الزيد للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الدوحة الشرقية.



كما تضمنت القرارات: نقل مراقب مراقبة الصيانة الميكانيكية في محطة الدوحة الشرقية راشد العجمي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الميكانيكية بمحطة الصبية، ونقل مراقب الصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الغربية عبدالله الصقعبي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الشويخ، ونقل مراقب مراقبة الصيانة الكهربائية في محطة الشويخ عايض المطيري للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الدوحة الشرقية، وأخيرا نقل مراقب مراقبة الصيانة الكهربائية في محطة الدوحة الشرقية حصة العنزي للعمل مراقبا في مراقبة الصيانة الكهربائية بمحطة الدوحة الغربية.



من جهة اخرى، أعلنت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف مها العسعوسي عن تسلم الوزارة الزيت منخفض الكبريت (LSFO) من مصفاة الزور (KIPIC) لتشغيل محطة الزور الجنوبية على أن يتم تسليم بقية المحطات الزيت منخفض الكبريت تباعا. وقالت العسعوسي في تصريح صحافي إن مصفاة الزور وفرت الزيت منخفض الكبريت بمعايير بيئية عالمية لتلبية طلب الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها خفض الانبعاثات الكبريتية الصادرة من محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وفقا لمتطلبات قانون حماية البيئة رقم (42) لسـنـــة 2014. وأشـــادت بمؤسسة البترول الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على تعاونها المثمر مع الوزارة في هذا الخصوص.