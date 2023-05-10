أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للعدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس.



وأكدت الوزارة على رفض الكويت المطلق لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارا لسلسلة الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.



وجددت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.