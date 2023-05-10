دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية أمس الاول حملة واسعة على تعديات الشبكة في منطقة خيطان استهدفت العشوائيات داخل العقارات. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الكثير من البلاغات ترد الى الوزارة عن وجود تعديات على الشبكة في تلك المنطقة والتي تم استهدافها حيث تبين وجود عدة مخالفات وسرقة للتيار وتمديدات مخالفة وتغيير أحجام القواطع وتوصيلات مباشرة دون عداد. وبين الشمري أن الحملة على منطقة خيطان ستستمر خلال الأيام المقبلة، داعيا ملاك العقارات لمتابعة شؤون عقاراتهم قبل وصول الفرق إليها وقطع التيار واتخاذ الاجراءات القانونية، لافتا إلى أن حصيلة هذا الشهر بلغت 15 ضبط مخالفة واثبات حالة وتم قطع التيار عن عدد من المنشآت قيد الانشاء. وأكد أن فريق الضبطية مستمر في حملاته، خاصة مع اقتراب بدء موسم الذروة لتخفيف الضغط على الشبكة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية، حيث تكثر المخالفات على الشبكة ما يسبب ارتفاع الضغوط عليها.