عبدالعزيز الفضلي



تحت رعاية وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، أقام التوجيه الفني لمنطقة العاصمة التعليمية الحفل الختامي للأنشطة الكشفية للعام 2022/2023 على مسرح مدرسة صقر الشبيب أ. بنين.



وفي كلمة ألقاها الموجه الفني الأول للتربية الكشفية د.ناصر الفرج اعلن خلالها عن قيام التوجيه الفني للتربية الكشفية بمنطقة العاصمة التعليمية بالمشاركة بالكثير من الأنشطة الكشفية بالفعاليات والمسابقات التي أقامها التوجيه الفني العام للتربية الكشفية سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى وزارة التربية بشكل عام، مشيرا أن أبرز هذه المشاركات في فعاليات المخيم الكشفي السنوي الـ 76 والذي شارك فيه 100 طالب كشفي من المراحل المختلفة الثلاث لمدارس منطقة العاصمة التعليمية. وثمن الفرج جهود جميع المسؤولين والعاملين في المخيم على وقوفهم الجاد والمستمر لإنجاح العمل ودعم وتحفيز القادة والقائدات للمشاركة بالأنشطة الكشفية.



وفي الختام، تم توزيع الكؤوس والدروع والهدايا على مدارس المرحلة الابتدائية لمنطقة العاصمة التعليمية.