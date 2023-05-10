القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من معلومات بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية.



وشددت وزارة التموين على توافر كل السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكل الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع «جمعيتي»، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحة أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.



وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3-7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المعكرونة لمدة تصل إلى 7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3-4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى 7 أشهر.



وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588).