ألغى الرئيس الاميركي جو بايدن امس الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19 لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة وأنهى المتطلبات الخاصة بتطعيم الموظفين الاتحاديين والمقاولين.



وتسري أوامر بايدن اعتبارا من 12 مايو الجاري مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بـ«كوفيد».



ولم يتم تطبيق قواعد إدارة بايدن التي فرضت في سبتمبر 2021، والتي تتطلب تطعيم حوالي 3.5 ملايين موظف ومقاول اتحادي أو مواجهة الفصل أو الإجراءات التأديبية، لما يزيد عن عام بعد سلسلة من الأحكام القضائية.



وأعلن البيت الأبيض في الأسبوع الماضي عن الخطة لإنهاء القيود على الصحة العامة.