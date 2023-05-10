قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني اليوم الثلاثاء «إننا فخورون بطاقات أبنائنا الطلبة وندعم أنشطة الابتكار والاستدامة وغرس الثقافة بين المتعلمين، وخاصة عند دمجها مع قيمة مجتمعية مثل حفظ النعمة».



جاء ذلك في تصريح للوزير العدواني عقب حضوره الحفل الختامي الذي أقامته وزارة التربية لمسابقتها «نسيمات الخزامى» تحت رعايته حول قيمة حفظ النعمة.



وهنأ العدواني الطلبة المشاركين في المسابقة على جهودهم وأفكارهم في كيفية الحفاظ على النعمة وعدم هدرها والتي عبروا عنها من خلال مشاريعهم المختلفة خلال فترة المسابقة.



كما وجه التهاني والتبريكات للفائزين في المسابقة والحاصلين على المراكز المختلفة والمعلمين المشرفين عليهم والتواجيه الفنية ولجان التحكيم.



وكانت المسابقة انطلقت في نوفمبر الماضي بدءا من حملة التوعية مرورا بالمنتدى العلمي وتحكيم البحث العلمي وصولا إلى المعرض العلمي وعرض المنتجات الابتكارية المستدامة والذي جاء بتنظيم التوجيه الفني للتربية الإسلامية بالتوأمة مع التواجيه الفنية للعلوم واللغة العربية والمكتبات وبشراكة مجتمعية من الجهات والمؤسسات والمبرات المختلفة.



حضر الحفل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة هيديكو هدزياليك والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية رجاء بوعركي والموجهون العموم للمواد العلمية المشاركة في المسابقة وممثلو الجهات والمؤسسات المشاركة اضافة إلى شخصيات مجتمعية وأعضاء الهيئة التعليمية والتربوية في منطقة العاصمة التعليمية.