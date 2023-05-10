ناصر العنزي ـ هادي العنزي



توّج الكويت «العميد» بطلا لكأس صاحب السمو الأمير للمرة الـ 16 معادلا العربي والقادسية في صدارة الفائزين باللقب الغالي بعد فوزه المستحق على كاظمة بثلاثية ساحقة في مواجهة مثيرة على «ستاد جابر» شهدت انقلابا كرويا في الشوطين الإضافيين لمصلحة «العميد» الذي أمطر مرمى خصمه بأهداف متتالية، واحتفلت جماهير «الأبيض» بعد المباراة بعدما أكد فريقهم انه لا يُهزم في النهائيات إلا نادرا.



عاند الحظ كاظمة في الشوط الأول بعدما كان قريبا من مرمى «الأبيض» لكنه لم يسجل، حيث كان الطرف الأسرع هجوما والأكثر تهديدا بعدما أحسن خط وسطه المكون من أبوبكر سيليا وحمد الحربي وضاحي الشمري وناصر الفرج في تحركاتهم، وخصوصا الشمري الذي فتح جبهة مزعجة في الجهة اليمني وكذلك الفرج المتحرك، لكن نهاية الكرة الكظماوية لم تأت كما أرادها «البرتقالي»، وكانت أولى الفرص في وقت مبكر عندما واجه ضاحي الشمري المرمى لكنه سدد خارج المرمى (7)، ثم كانت الفرصة الثانية الثمينة بعدما تصدى أحمد عرسان لكرة ثابتة ارتطمت بالقائم (25)، كما نظم بعدها «البرتقالي» هجمات لم تكتمل فيما غاب هداف الفريق شبيب الخالدي في هذا الشوط بسبب الرقابة المفروضة عليه.

أما الكويت، فقد احتاج بعضا من الوقت لتهديد مرمى خصمه بعدما قلت فاعلية خط وسطه المكون من رضا هاني وأحمد الظفيري وعلي حسين وعمرو عبدالفتاح، لكنه تدارك حاله في الربع الأخير من الحصة الأولى، وهدد مرمى الحارس فيصل السبيعي بكرتين من ياسين الخنيسي ومحمد مرهون مرت الأولى بجانب القائم وتصدى السبيعي للثانية، ويمكن القول إن «الأبيض» لم يكن هو المبادر في الهجوم.

وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الكويت بوريس بونياك دفعة تغييرات هجومية بإشراك يوسف ناصر وياسين العامري وإبراهيم كميل، غير أن الفاعلية الهجومية لم تكن بالقوة المطلوبة بسبب تماسك دفاع كاظمة بقيادة عماد الدين غزي وميشيل ميلاد، فيما اتسمت هجمات كاظمة بالخطورة رغم ندرتها، وأفسد الحارس عبدالرحمن كميل فرصة ذهبية لكاظمة بعدما مرر شبيب الخالدي الكرة إلى ناصر الفرج وهو على بعد خطوات من المرمى لكن كميل أنقذ مرماه بأعجوبة (66)، وبعدها أهدر أحمد عرسان فرصة مثالية بعد تحضير من حمد الحربي لكنه سدد الكرة عالية (80)، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء للكويت قبل أن يتراجع عن قراره بعد عودته لـ VAR ويمنح العامري إنذارا لادعاء السقوط والتحايل، واتسمت ألعاب الفريقين بالتسرع وعدم التركيز في الربع الأخير من الشوط الثاني، الأمر الذي لم يمكنهم من الوصول للمرميين ليتم اللجوء إلى الأوقات الإضافية.



خطآن فادحان للسبيعي



وفي مطلع الشوط الإضافي الأول ارتكب حارس كاظمة فيصل السبيعي خطأين فادحين، حيث أدخل الكرة أولا في مرماه بقبضة يديه بعد عدم التعامل مع ركنية بالصورة السليمة ليتقدم الكويت بهدف أول (94)، ثم بعدها وبدقيقة واحدة خرج بالبطاقة الحمراء بعد أن تسبب في ركلة جزاء لخروجه الخاطئ وعدم تعامله بشكل صحيح مع الكرة التي قطعها يوسف ناصر، وسجل من ضربة الجزاء ياسين عامري الهدف الثاني (96)، واختتم مهدي برحمه أهداف الكويت بالدقيقة ١٠٦ ليؤكد «العميد» أحقيته في اللقب وسط انهيار «كظماوي» غير متوقع. وأدار المباراة الحكم الأسترالي شون إيفانز، وجاءت قراراته سليمة.



من أجواء اللقاء



٭ شرفت الأسرة الرياضية برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لنهائي الكأس الغالية، حيث أناب عنه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لحضور المباراة التي انطلقت على ستاد جابر الأحمد الدولي في الـ7.15 مساء.

٭ كان في استقبال سمو الشيخ أحمد النواف لدى وصوله إلى ملعب اللقاء كل من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس نادي كاظمة أسعد البنوان.

٭ حضر المباراة النهائية الـ61 لكأس سمو الأمير العديد من الشخصيات الرياضية من بينهم رئيس مجلس إدارة الاتحادين الخليجي والقطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

٭ حرصت جماهير الكبيرين الكويت وكاظمة على التواجد مبكرا لدعم فريقيهما، وساهمت بـ«شيلاتها» المتميزة في رفع حماسة لاعبي الفريقين قبل انطلاق القمة.

٭ دخل الفريقان إلى الملعب لإجراء الإحماء قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة من انطلاق المباراة.

٭ حرص طاقم الحكام الأسترالي بقيادة الدولي شون إيفانز على التأكد من توافر كافة الإجراءات التي تضمن خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة.

٭ قدمت قبل انطلاق القمة الكروية فقرات غنائية تراثية منوعة لاقت استحسان الجميع، وقد شارك فيها المطرب الكبير عبدالله الرويشد.

٭ شهد نهائي أغلى الكؤوس أمطارا صيفية عابرة، لم تؤثر على ارضية الملعب لكنها أضفت انتعاشة هواء نقية على أجواء المباراة النهائية.