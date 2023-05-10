

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق نادي الكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي (2022 -2023) والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي أمس بين فريقي نادي الكويت ونادي كاظمة والتي حضرها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وأشاد سموه بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريقان خلال المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها كافة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، ومتمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.