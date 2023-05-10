«نظم المعلومات» و«الأدلة الجنائية» و«أمن المنافذ والحدود» أنجزت تركيب أجهزة النظام.. وربطه بدول «التعاون»



منصور السلطان



علمت «الأنباء» من مصادر، أنه سيتم اليوم الأربعاء البدء بالعمل في المنافذ البرية والجوية والبحرية بنظام المنظومة المركزية المتكاملة لسمات «البيومترية» الخاصة بزائري الكويت، حيث يتم اعتماد بصمة الوجه وبصمة العشرية لليد والتوقيع الإلكتروني لجميع المغادرين والقادمين الكويتيين والخليجيين والجنسيات الأخرى. وأكدت المصادر أن الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وقطاع أمن المنافذ والحدود قامت خلال الأسبوع الماضي بتركيب الأجهزة الخاصة بنظام «البيومترية» في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية بهدف جمع وتكوين أكبر بنك معلومات خاص بالمسافرين.



وكشفت المصادر عن أن مشروع «البيومترية» مربوط مع منافذ جميع دول الخليج العربي ضمن التنسيق والمتابعة من الناحية الأمنية، مبينة أن المشروع سيقضي على حالات التزوير من قبل المطلوبين أمنيا، حيث سيتم كشف أمرهم فور تطبيق المشروع.