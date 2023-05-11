عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشرة من (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 342 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 5 أكتوبر 2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



٭ توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 11 و14 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 15 منه، وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 17 الجاري.



وأضافت «السكنية» أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا التصريح، عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.



ونبهت المؤسسة على المخصص لهم في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم، إلى أن عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي أسماء المخصص لهم في هذه الدفعة:



محمد خالد محمد البندري



ناصر فايز عبدالله العتيبي



بدر يعقوب غلوم الدشتي



فهد سالم مبارك العجمي



قتيبة محمود خلف عبداللطيف



فيصل راشد محمد العازمي



نواف غلاب مطلق المطيري



محمد غازي جعيثن الحربي



سعود عبدالله جابر العجمي



عايد جواد حمد الشمري



محمد فايز محمد السبيعي



علي أحمد علوي القحطاني



علي فاضل نجم القتناب



حمد سالم هادي دهمان المري



عادل سعد درنكس العازمي



فهد محمد عبدالله أحمد



فهد ناصر عبداللطيف الخطيب



فهد مبارك فلاح المطيري



خالد محمد زيد العتيبي



منير مبارك صريد البذالي



خالد محمد مناور العجمي



سالم سعود سالم دواس العازمي



عدنان صقر عبدالكريم الصقر



أحمد زايد عامر العازمي



فوزية محمد رجا الرشيدي



شديد ضحوي سعد الخالدي



فيصل فلاح حسن الرشيدي



علي عبدالرضا علي عبدالله



عادل مصبح مجبل العازمي



صباح فالح هنيدي الخالدي



مشعل علي سعد الرشيدي



حمدان مساعد حمدان العبهول



خالد مخلف فهيد العازمي



علي عبدالمحسن عبدالله البقشي



عبدالرحمن سالم سليم المقيحط



عبدالله محمد يوسف شبكوه



مفلح زامل انواهي العتيبي



مبارك خلف ناصر العازمي



محمد جاسم مبارك الشطي



مبارك فلاح سعيد العجمي



نافل فرحان عبدالله العازمي



أحمد ناجي أحمد الخلف



عادل هوصان رباح المطيري



محمد مانع حسن العجمي



بدر شنار مبارك البخيت



عطاالله فرحان عبدالله العنزي



فهد رميح شباب المويزري



حامد حمد صقلان العازمي



خالد جويزي سعود العتيبي



عبد اللطيف فيصل عبداللطيف الهولي



مبارك مشرع مبارك الوسمي



عزيز عطية عوض شلاش



خليفة ادهيم شبيب الفاضل



بدر علي عبدالله النصيب



سعود عبدالمانع فهد العجمي



أحمد جابر حبيب الخالدي



عبدالهادي دابس مليحان صالح



فيصل فالح عبدالله الجميعة



عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف العبدالله



فهد عواد مسباح مشحن



جابر ناصر عشيمة ناصر



خلف تركي عطوان العنزي



خالد طلق مبارك الرشيدي



محمد حمد محمد ثابت الحبشي



نواف عبدالله سعود المرشاد



محمد هليل بندر المطيري



خلف زيد خلف الفضلي



أحمد حميد أحمد المؤمن



أحمد عبدالله علي عبدالله



حامد عبدالرضا حبيب حسن



فايز بدر مغيز العتيبي



وليد عبدالله عباس دهراب



ذياب عبدالكريم ذياب زنكوي



أحمد محمد دعسان العازمي



عبدالعزيز علي هلال راشد الشمالي



مفرج هادي مفرج العجمي



فايز فرحان عزيز العنزي



فيصل عبدالله حسين البناء



يوسف صالح نحيطر الصلبي



نايف محارب عواد العازمي



ماجد فالح عبدالله الديحاني



طلال فالح عجيل الرشيدي



سعد خشمان ناصر العجمي



محمد علي محمد المري



سعود مبارك مفرح زمانان العجمي



يوسف مبارك فهد الداهوم العازمي



فهد غازي فهد بن هبله



محمد هيف راشد الصغير



مبارك فالح راجح البوص



خالد بدر ناصر الدويلة



محمد عبدالله فاضل الكندري



علي حسن علي الاستاذ



فهد مسمار صلبي الجدعي



عبدالهادي ماضي فهاد الهاجري



مبارك مرزوق غازي المطيري



حسن اكياد زعل الظفيري



سلمان ناجي مهدي العجمي



علي سالم علي سالمين



ظافر عبدالمحسن مسفر العجمي



صلاح نجم هاشم عبدالله



ناصر عيد سيف الرومي



خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي



عادل عقلة مران العنزي



مشعل أحمد عبدالعزيز المسفر



علي حسين عيدي عيدي



طلال حزام شطيط العازمي



عبدالعزيز بدر عبدالستار الرومي



عصام مهنا عبدالله الهاجري



فيصل فهد عامر المطيري



محمد فايد رجا الرشيدي



إبراهيم فاضل أحمد ملك



عويد محمد سالم الهطلاني



خالد فيصل محمد العنزي



مشاري عوض راشد المهيميل



سعود محمد شبيب العجمي



وليد خالد محمد الرشيد



حمد صعيب قطيم العتيبي



سعد شبيب سعد العازمي



مهدي سعيد سالم العجمي



ناصر تميم عبيد الدوسري



محمد يعقوب خضر المسباح



عبدالله علي جابر المطيري



أحمد مرزوق مخلد وسام



أحمد سليمان هديبان الرشيدي



ظافر ثامر ظافر الدوسري



نواف بدر سيف جري المطيري



عبدالله زيد جامع الحربي



راشد نصار علي نصار



علي سالم علي المري



جاسم يعقوب خضر المسباح



حميد مصبح سعيد فهاد العازمي



نواف عبدالمحسن طعمة الخالدي



علي عبدالرحمن مدهش المهمل



مساعد عيسى أحمد المخيزيم



جابر عبدالله صالح العمير



جاسم محمد عبدالله العازمي



علي درويش علي المنصوري



سعد سيف بقيران السبيعي



أحمد سعد سعد فهيد



علي سالم راشد المري



محمد شريد فهد الديحاني



عيد معتوق فرج الفضل



حمد نوري سعد السعيدي



بدر عبدالعظيم محمد الحمد



بدر سعد جحيش الرشيدي



سالم جاسم عبدالمحسن المويل



مفلح لافي بطيحان العازمي



طلال محمد لافي المطيري



فهد محمد هجاج العجمي



حسن علي مطلق الديحاني



يوسف رشيد عواض الرشيدي



خالد عبدالحميد حاجي الشطي



عبدالله أحمد أحمد الكندري



صالح سعيد ناصر الهاجري



غازي غزاي عبدالله الرشيدي



علي حسين محمد قاسم



محمد راشد سلمان الهبيدة



محمد منصور مبارك سعد العجمي



مشاري عيد بطاح العازمي



محمد ضيدان جريس العتيبي



فايز سعود عبدالله الميع العازمي



محمد عيد محمد العنزي



محمد مناحي غنيم الهاجري



عبدالله محمد مسفر سيف العجلان



محمد حسين جاسم شاه



فيصل رشيد حمد العنزي



فهد جاسم عبدالرحيم العوضي



فارس صالح حسن الرمضان



يعقوب غلوم محمد يوسف الكندري



محمد أحمد عباس الفيلكاوي



أحمد ناصر بداح العتيبي



مشعل عيد مجبل العازمي



فهد عبدالله فهد الحربي



حمد إبراهيم عبدالله محمد



فيصل علي صالح المطيري



عبدالله حسن عبدالله الصراف



محمد سالم صالح العطار



حمد جاسم عبدالله الطوارى



حمد سعد طلق العازمي



حسين ناصر محمد العجمي



عبدالله محمد حسين الحتيه



ثامر علي عبدالله العيبان



علي عبدالله علي الشطي



جلعود عبدالله محمد القحطاني



يوسف عبدالعزيز خليل الحشاش



محمد جمعان مرزوق المطيري



ياسر محمد أحمد الحجي



أحمد طلق مبارك الرشيدي



طامي محمد فراج رداس المطيري



علي مسفر هادي العجمي



أحمد راشد أحمد اليعقوب



نواف سلطان حليس الدوسري



يوسف فالح عوض البذالي



صنهات ضويحي محمد الهاجري



يوسف صالح جفران مجبل



سعود علي فهد عبدالله



فواز مفلح ضاحي الرشيدي



عباس فاضل ناصر خطار



ياسر عبدالوهاب عبدالهادي النجار



مشاري خالد عويض عيد



عبدالله خالد محسن المطيري



علي حسن عبدالله الناصر



صالح رشيد سعود العازمي



جلوي مفرح عايض الرشيدي



مصلح فالح صغير الدوسري



عبدالله مبارك مبرج العازمي



زياد علي محمد العجيمان



مشعل بدر سيف العازمي



خالد علي قويعان الهاجري



حميد جارالله حمد المري



خالد خلف صجم الشمري



مبارك محمد ناصر الهاجري



عواد سعد عوض العازمي



أحمد حمد عيد الرشيدي



راضي سعد راضي العازمي



بدر فهد حمد العجمي



عادل أحمد محمد عبدالغفور



حمدان نزال حمدان العازمي



راكان فايز محمد العجمي



رياض محمد عبدالله اليعقوب



ماجد مرزوق خشمان الضفيري



باني محمد نايف الهاجري



أيوب خضر حاجي سيزالي



طلال محمد خالد المطيري



نايف راشد فرحان العازمي



نايف رفاعي الدباغ العازمي



فهد محمد فجري العجمي



سالم عيد مرزوق العازمي



عماد محمد علي العثمان



عبدالله محمد سعد العجمي



علي حسن صالح حسن العجمي



سعد عبدالله مازن العتيبي



عوض سماح غزاي المطيري



نافل مجول عبدالهادي العجمي



سالم محمد فهد العاطفي



عبدالمحسن حمزة عباس حسن



إبراهيم علي صالح الرشيدي



ثامر سعد محمد المنديل



عبدالمحسن عبدالرحمن عبدالكريم التويجري



ثامر غازي عطشان العنزي



علي عبدالصمد محمد شموه



أحمد عبدالله مرزوق الغريب



محمد بخيت مطلق الرشيدي



فيصل عبدالله محمد الحماد



وليد عبدالصمد محمد حسين



سعيد محمد سعيد العجمي



بدر محمد أحمد الشمالي



راشد حمد صالح المري



بندر فلاح نافع غريبان



ماهر ناصر راشد الرويشد



فهد مبارك عويض الديحاني



سالم حمد عواد سالم



مشاري مصلط مطلق السند



خالد حمد فهد المرشاد



باسل عبدالامير التحو



محمد عايش سامح الرشيدي



محمد عبدالله شلاش المطيري



فهد سالم مرزوق السالم



محمد عبدالوهاب عبدالهادي النجار



مطر صقر عواد الحريجي



هاني راشد أحمد الصبر



حسين محمد حسين دشتي



راشد محمد عبيد العتيبي



سعود صالح قبلان الحيان



عياف هزاع عياف العجمي



سعد صالح قبلان الحيان



عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الجميل



حسن عبدالمحسن أحمد القطان



جزاع بخيت ماجد بوردن



سلمان ملفي مجبل المطيري



فالح محمد فالح الدوسري



ثامر علي قطيم العتيبي



خلف حنيف ضحوي الظفيري



نايف فهد ناصر العازمي



أحمد محمد بطاح العازمي



بدر حماد حمود الوندة



مطلق ضيدان الحميدي ابوعدل



فهد عبدالله سرور المطيري



صلاح جاسم محمد الشمري



أحمد فهد فهيد العمار



عارف حسن علي محمد



عمار سالم عبدالله الوزان



رائد جمال محمد الكندري



سليمان داود خضير العلي



أحمد أحمد شهاب الداود



أحمد عبدالله راشد المطيري



قاسم أحمد حسن صادق



هذال فايز هذال السبيعي



هشام وليد عبدالمعطي نمر



إبراهيم عقيل جدعان المطيري



عبدالله أحمد عبدالله الشمالي



أحمد عبدالرحيم مبارك مبارك



فيصل فهد علي الخنفور



بدر غانم دابس الرشيدي



خميس محمد ناصر العجمي



أنور عبدالله صالح العنزي



ماجد مرزوق محمد عايض



أنور عباس علي رمضان



محمد صالح سليمان امبيريك



عبدالرحمن مبارك محسن الدماج



نايف مطلق نهار العدواني



سعود هجاج معيجل العازمي



خالد فراج الهبىالعازمي



مشاري عبدالله فالح المطيري



محارب فهيد غملاس الخرينج



مشعل صالح يوسف العنزي



عواض سعد محمد عايد السبيعي



طلال عيد علي العازمي



ماجد حسن دحيم العتيبي



مهند نوار قطيم العتيبي



نايف لافي بطي المطيري



بدر ناصر راجح العمير



بدر راشد جنبان المري



خالد عبدالعزيز عيسي البكر



طلال عيد عسكر الرشيدي



فهد مهدي فالح الرشيدي



مضحي هندي خالد مهيلان



خالد عبدالله ناصر العتيبي



محمد عامر أحمد الشطي



عثمان عدنان حسن الكندري وأخته



عبدالله محمد عبدالعزيز آل خليفة



أحمد محمد سعود العازمي



عبدالعزيز يونس عبدالله الكندري



مشاري علي حسين سوارج الرشيدي



خالد محمد مبارك العازمي



محمد ضويحي سلطان العجمي



علي عبدالله حبيب بخش



عبدالله محمد حمد العجمي



نواف جريثم حسن العازمي



نايف أحمد سعود الجري



فواز هادي فالح الرشيدي



مطلق سعيد عوض الخرينج



أحمد جاسم طاهر الوزان



فلاح سعد فلاح د حيان



فهيد عبدالله مبارك العازمي



نادر سرور فلاح المطيري



محمد فاضل حسن علي فرس



مسلم شريد مسلم سعد



عبدالمحسن فضي عباد الرشيدي



عبدالعزيز علي أحمد عباس



علي سالم علي القيلانى



نواف رزقان فريح الرشيدي