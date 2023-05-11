شاركت جامعة الكويت في معرض «دراستي الثاني»، والذي يقام في مجمع 360، على مدار 4 أيام من الأربعاء إلى السبت 10 إلى 13 مايو، وذلك لتعزيز مساهمتها الفعالة في تطور وتنمية المجتمع، وتأكيد حضورها المتميز بين الجامعات، بمشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من الجامعات الخاصة. ومثل جامعة الكويت كل من عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، وقطاع مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس، وكلية الدراسات العليا، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، كما شهد المعرض مشاركة الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت.



وتعد جامعة الكويت أول جامعة حكومية في الكويت، وهي واحدة من المؤسسات التي تسعى لتقديم تعليم متميز يسهم في تغذية مؤسسات الدولة بأفضل المخرجات التعليمية وتأهيلها لتحقيق أهداف المجتمع وتلبية احتياجاته.



وتأتي هذه المشاركة للرد على الاستفسارات حول جامعة الكويت وتزويد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بالمعلومات الضرورية حول متطلبات القبول في الجامعة من حيث المعدلات المطلوبة واجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية والشروط المتعلقة بالكليات المختلفة، وآلية التسجيل في الجامعة، وطبيعة التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعة والتي يحتاجها سوق العمل، حيث تتيح جامعة الكويت للطالب خيارات متعددة حول التخصصات العلمية والأدبية وتوضيح النظام الدراسي في كليات الجامعة المختلفة.



وفي هذا الصدد، أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري أهمية مشاركة جامعة الكويت في هذا المعرض والتي تأتي في إطار حرصها على نشر الوعي الطلابي لطلبة المرحلة الثانوية والخريجين الجدد، والتعريف بكل ما يتعلق بالدراسة في الجامعة والتخصصات العلمية التي تقدمها، وذلك لتعزيز مساهمتها الفعالة في تطور المجتمع، وتأكيد حضورها المتميز في الفعاليات التي تعني بالتعليم العالي والطلبة بشكل عام.



وأوضح أ.د.الظفيري أن المشاركة في مثل هذه المعارض التعليمية تتيح الفرصة لخريجي الثانوية الجدد للتعرف على كل ما هو متعلق بالقبول في الجامعة، كما تتيح للجامعة فرصة توصيل رسالتها والتعريف بما تقدمه من تخصصات علمية، والرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم، متقدما بالشكر لكل المنظمين والجهات المشاركة في المعرض.



وتوافد عدد كبير من الزوار على جناح جامعة الكويت المشارك في المعرض، وذلك للاطلاع على أهم المعلومات التي يحتاجها الطالب من متطلبات القبول في الجامعة كالمعدلات المطلوبة واجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية، وآلية التسجيل في الجامعة، وطبيعة التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعة والنظام الدراسي.