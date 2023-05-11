أعلن قائد ولاعب وسط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتش أمس، أنه سيرحل هذا الصيف بنهاية عقده في يونيو المقبل، منهيا حقبة ناجحة جدا في صفوف النادي الكاتالوني.



وقال بوسكيتش البالغ من العمر 34 عاما في شريط فيديو نشره اللاعب والنادي الكاتالوني على «إنستغرام» تكريما له: «مرحبا أيها الجماهير، حان الوقت للإعلان عن أن هذا هو موسمي الأخير مع برشلونة»، مضيفا: لقد كانت رحلة لا تنسى، منذ أن كنت طفلا أتيت إلى هنا لمتابعة المباريات أو مشاهدتها على التلفزيون، لطالما حلمت باللعب بهذا القميص وفي هذا الملعب والواقع تجاوز كل أحلامي، لم أكن لأصدقكم لو قلتم لي عندما وصلت كلاعب شاب إنني سألعب 15 موسما في أفضل ناد في العالم. نادي حياتي الذي كنت وسأظل دائما مشجعا وعضوا ولاعبا وقائدا وتجاوز (خوض) 700 مباراة».



وكان قد انضم بوسكيتش إلى صفوف شباب برشلونة في 2005، قبل أن يخوض أول ظهور له في الدوري الإسباني عام 2008 واستمر معه 15 موسما توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا أعوام 2009 و2011 و2015، و8 ألقاب في «الليغا» و7 في كأس الملك، ومثلها في الكأس «السوبر» المحلية و3 كؤوس عالمية للأندية، ومثلها في كأس السوبر الأوروبية.