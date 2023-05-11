القاهرة - سامي عبد الفتاح



يؤدي اليوم لاعبو الأهلي مرانهم الرئيسي على ملعب حمادي العقربي بقرطاج التونسية استعدادا لمباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا المقررة أمام الترجي التونسي غدا الجمعة، فيما ستقام في اليوم التالي (السبت) المباراة الأخرى في نصف النهائي التي ستجمع الوداد المغربي مع ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي.



وفي بطولة كأس مصر أفلت الزمالك من قبضة فريق بروكسي أحد أندية القسم الثاني، الذي كان متقدما على «الفارس الأبيض» 2-1 حتى الدقيقة 80 حيث استطاع الزمالك إدراك التعادل، ليدخل الفريقان إلى وقت إضافي نجح خلاله الزمالك في خطف هدف الفوز في الدقائق الأولى من الشوط الأول الإضافي لينتهي اللقاء 3-2 ويتأهل إلى دور الـ 16.



وبالدور نفسه تمكن الاتحاد السكندري من الفوز على السكة الحديد 2-0، وفي سباق الدوري الممتاز تمكن بيراميدز من الفوز على الإسماعيلي 3-1.